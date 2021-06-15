Число авиарейсов между Минском и Москвой увеличится до 20 в неделю Фото: Сергей ГАПОН

Между Минском и Москвой число авиарейсов, выполняемых авиакомпаниями «Белавиа» и «Аэрофлот», увеличится до 20 в неделю. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заместитель генерального директора Национального аэропорта Минск Василий Корнев, передает агентство РИА-Новости.

Напомним, что с 10 июня между Минском и Москвой количество авиарейсов было увеличено до 10 в неделю на взаимной основе.

- С учетом состоявшихся встреч президента Беларуси и президента России восстановляется часть рейсов на московском направлении. Это значит, что российская авиакомпания «Аэрофлот» добавляет пять рейсов, и авиакомпания «Белавиа» тоже добавляет еще пять рейсов. На Москву у нас будет уже 20 рейсов в неделю, - уточнил Корнев.

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