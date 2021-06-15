Мужчина незаконно пересек белорусско-украинскую границу ради сбора грибов
Фото: Инна КОРСАК
Житель Гомельской области решил незаконно пересечь белорусско-украинскую границу ради сбора грибов. Военнослужащие Мозырьского пограничного отряда в воскресенье, 13 июня, задержали мужчину. Информация об этом была опубликована на сайте Государственного пограничного комитета.
Грибник оказался гражданином Украины, но постоянно проживающим в Гомельской области. Мужчина сразу же признался в незаконных намерениях.
В ГПК уточнили, чтобы был начат административный процесс. Мужчине грозит крупный штраф.
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