Беларусь возобновила транзит нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба». Фото: ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

Беларусь возобновила транзит нефти в Польшу по нефтепроводу «Дружба» после проведения ремонтных работ. Информация об этом была опубликована на сайте предприятия «Гомельтранснефть Дружба».

- С 8 по 13 июня был заменен участок нефтепровода Мозырь – Брест DN600, а также проведено обслуживание и ремонт задвижек на нефтеперекачивающих станциях и линейной части нефтепровода, - написано в сообщении.

На предприятии уточнили, что на 227 километрах нефтепровода был заменен участок протяженностью 250 метров.

- Ремонтные работы были направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода на участке ЛПДС «Мозырь» - госграница с Польшей. На данный момент МН Мозырь – Брест работает в штатном режиме, - говорится в сообщении.

Напомним, что Беларусь на четыре дня приостанавливала прокачку нефти в сторону Польши.

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