Приметы на 15 июня: как предсказать хорошую погоду и обилие грибов по дождю и воробьям

По приметам, 15 июня в открытых водоемах лучше не купаться. А вот про отдых на берегу приметы ничего не говорят. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

15 июня в народном календаре носит название Никифор - вьюн зеленый, или Никифор-дубодер. В этот день можно предсказывать погоду по птицам. Если заметите резвящихся и дерущихся воробьев, то в ближайшее время погода будет хорошей. То же самое предвещает соловей, если он пел всю ночь на 15 июня. А вот если вечером солнце зашло за тучи, то жди ненастья.

Если 15 июня выдается туманным, это предвещает обилие грибов, а сильная роса предсказывает большой урожай. Считалось, что увиденный в ночь на 15 июня сон - вещий. А вот если вы задремали днем и вам что-то приснилось, это сновидение будет пустым.

В день Никифора, по приметам, хорошо заниматься планированием, но не стоит проводить важные переговоры и заключать сделки. Хозяйкам не советуют подметать, чтобы не вымести из жизни благополучие, здоровье и деньги. А вот влажную уборку сделать можно.

Не советуют в этот день ходить на кладбище, купаться в открытых водоемах или полоскать в них белье.

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