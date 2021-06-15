Суд Гомеля обязал Сергея Тихановского заплатить налог с 900 тысяч долларов, которые были найдены за диваном Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Советский суд Гомеля обязал Сергея Тихановского заплатить налог с 900 тысяч долларов, которые были найдены за диваном во время обыска. Об этом сообщила адвокат Тихановского Наталья Мацкевич «Радыё Свабода».

Суд проходил в закрытом режиме. Как отметила адвокат, защита ожидает мотивировочной части, чтобы обжаловать решение суда.

В налоговой заявляли, что, учитывая найденные деньги, превышение доходов Сергея Тихановского над расходами составляет 1,612 миллиона рублей. По этой причине он должен заплатить налог в размере около 258 тысяч рублей. Тихановский не согласился. В жалобе он написал, что не знает о происхождении денег, а соответственно, он не мог их тратить, так как находился под стражей.

Напомним, что Сергей Тихановский был задержан в Гродно 29 мая 2020 года.

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