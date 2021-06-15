Минчанка примеряла одежду в интернет-магазине и подменяла ее на свою

Девушка заказала в интернет-магазине одежду для примерки и подменила ее на свои старые вещи. Фото: кадр из видео МВД.

Минчанка обманула интернет-магазин. Девушка заказала одежду для примерки, а потом вернула ее курьеру, сказав, что товар не подошел. На самом деле она оставила новую одежду себе, а курьеру отдала свои старые вещи.

-Девушка присвоила джинсы, свитшот, рубашку и два джемпера. Общая стоимость вещей составляет более 3000 рублей, - рассказали в УВД Мингорисполкома.

Девушке, которая подменила одежду, 24 года. Раньше она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г.Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям гражданки дана правовая оценка, рассказали в милиции.

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