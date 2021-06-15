В Украине задержали крупную партию контрабандных сигарет, которые ввезли на фуре через Польшу

В Украине задержали партию контрабандных сигарет, которые ввезли на фуре через Польшу. Фото: Госпогранслужба Украины

В Украине задержали партию контрабандных сигарет, которые ввезли на фуре через Польшу. Подробности инцидента были опубликованы на сайте Государственной пограничной службы Украины.

- Пограничники располагали информацией, что сигареты попытаются провезти через пункт «Ягодин» на двух фурах. В понедельник, 14 июня, одна из машин въехала на территорию Украины и отвезла груз до склада в Луцке. Оперативникам удалось обнаружить в ней вместо керамической плитки, как было прописано в документах, коробки с сигаретами, - говорится в сообщении.

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