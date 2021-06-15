В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели недельные ограничения. Что нужно знать белорусам, чтобы не попасть на крупный штраф

В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели недельные ограничения Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели недельные ограничения. Подробности сообщает msk.kp.ru.

Так, в ТЦ до 20 июня не будут работать детские игровые комнаты. К слову, под закрытие попали и фуд-корты, где очень сложно соблюдать дистанцию в 1,5 метра. А в рестораны, ночные клубы, дискотеки и караоке вернули режим работы до 23 часов.

- Обслуживание посетителей запрещается в ночное время – с 23 часов до 6 часов. Ограничить работу увеселительных заведений ночью решили по причине того, что именно после посещения подобных мест в ряде стран весной 2020 года фиксировалось увеличение числа заболевших коронавирусом, - рассказали в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в Москве.

В парках временно закрыли аттракционы, также не работают детские и спортивные площадки, пункты проката велосипедов и лодок. Не доступны будут лавочки и беседки. Теперь в московских парках можно лишь прогуляться.

- За использование лавочек и детских качелей в парках предусмотрен штраф в размере 4 тысяч российских рублей – 138 белорусских рублей, - уточнили в Оперштабе.

До 20 июня закрылся московский зоопарк, но свою работу продолжат музеи, театры и кинотеатры. Но при этом должны соблюдаться ограничения по рассадке в 50%, а также масочный режим.

В Оперативном штабе добавили, что фан-зона в «Лужниках» не закрывается, но в один игровой день в ней смогут находиться не более пяти тысяч человек.

За что еще можно получить крупный штраф в Москве?

За нахождение в магазинах и ТЦ без средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) можно получить штраф в размере 4 тысяч российских рублей – 138 белорусских рублей;

За нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток можно получить штраф в размере 5 тысяч российских рублей – 172 белорусского рубля. Штраф выпишут, если будет отсутствовать хотя бы один из индивидуальных средств защиты.

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