Заперся в машине, выбросил ключи от автомобиля: что делают пьяные водители, думая, что спасаются от милиции

Пьяный водитель притворился пассажиром и закрылся в машине. Фото: кадр из видео МВД.

В милиции рассказали, на что идут нетрезвые водители, чтобы избежать наказания. Один такой случай произошел в Гомеле. Сотрудники Департамента охраны и ГАИ задержали пьяного, который управлял «Хондой Аккорд». Мужчина ехал по городу, нарушая ПДД, машина на некоторых участках дороги виляла из полосы в полосу.

Мужчина, заметив, что за ним едет милицейский автомобиль, заехал во двор одного из домов по улице Ильича, припарковался, перелез на пассажирское сиденье и заблокировал дверцы авто. Сотрудники ГАИ потребовали, чтобы он вышел из машины, но мужчина их игнорировал. Когда милиционеры уже собирались выбить стекло, чтобы извлечь нарушителя из авто, из дома вышел человек, которому, как оказалось, эта машина принадлежит. Владелец открыл дверцу автомобиля. Нарушителя задержали. Алкотестер показал, что в выдыхаемом 31-летним гомельчанином воздухе 3,4 промилле алкоголя.

На мужчину составили три протокола. Раньше его не раз привлекали к уголовной и административной ответственности.

Еще одна история произошла в Осиповичах. Инспектор ГАИ подал сигнал об остановке водителю автомобиля Seat Cordoba. Тот не остановился по требованию, свернул в ближайший двор, припарковал машину и попытался уйти. Мужчина почему-то решил, что сможет избежать ответственности, если выбросит ключи от автомобиля и швырнул их на газон. Самое печальное, что в машине, которой управлял пьяный водитель, был несовершеннолетний пассажир – его 12-летний сын.

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