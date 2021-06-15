В Кремле считают, что Джо Байден на переговорах с Владимиром Путиным поднимет тему Беларуси. Фото: Александр Земляниченко | AP

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным поднимет тему Беларуси, а также вопрос о ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- На переговорах президенты США и России могут поднять любую тему, в тому числе и ситуацию в Беларуси. Не исключаю, что именно эту тему затронет президент США, так он уже пообсуждал ее с союзниками в кругу НАТО. В кругу Евросоюза также сейчас будет обсуждение. Если американцы вдруг забудут какую-то тему, то им напомнят, что сказать надо, - прокомментировал Ушаков.

По его словам, ситуацию с Навальным также могут обсудить на переговорах. Ушаков отметил, что скорее всего американская сторона данную тему поднимет.

Напомним, что переговоры президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом состоятся 16 июня в Женеве.

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