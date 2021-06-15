Страшная авария под Минском: легковушка влетела под фуру на встречной, погибли двое

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Фото: Следственный комитет.

Два человека погибли в аварии под Минском. Это произошло около 23 часов 14 июня около деревни Щербины Минского района. «Фольксваген Пассат», который ехал по дороге Минск-Молодечно-Нарочь в сторону столицы, выехал полосу встречного движения и столкнулся с седельным тягачом Renault Premium с полуприцепом. За рулем легкового авто был 29-летний мужчина, фурой управлял 28-летний водитель.

Водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте. По предварительной информации, ни один из них не был пристегнут ремнем безопасности.

- Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

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