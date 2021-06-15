Вы видели Артема? В Минске пропал 13-летний мальчик

Этого юного минчанина зовут Артем, он ушел из дома и уже сутки о нем ничего не известно. Фото: Милиция Минска.

В Минске ищут 13-летнего мальчика, который ушел из дома 14 июня. До сих пор нет никаких сведений о том, где может находиться подросток, сообщает телеграм-канал Милиция Минска.

Пропавшего подростка зовут Артем Мисюня. Мальчик страдает смешанным расстройством эмоций и поведения, раньше он уже уходил из дома.

Артему на вид 10-15 лет, это подросток среднего телосложения, ростом 150 см, со светло-русыми волосами. Когда Артем ушел из дома, он был одет в серую байку с черными вставками, черные спортивные штаны, черные кроссовки с оранжевой полосой на подошве и бордовую майку.

Если Вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить в Советское РУВД г.Минска: по телефонам 8 (017) 292-02-02; 8 (029) 861-62-70 или 102.