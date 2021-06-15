В Беларуси с 9 июля валютные договора придется регистрировать на сайте. Рассказываем подробности

В Беларуси с 9 июля валютные договора придется регистрировать на сайте. Фото: БелаПАН

В Беларуси с 9 июля валютные договора придется регистрировать на сайте, который запустил Национальный банк. Информация об этом была опубликована на сайте банка.

Создание веб-портала обусловлено изменениями в законодательстве о валютном регулировании и контроле, которые вступают в силу с 9 июля.

Изменения в законодательстве предполагают либерализацию валютных отношений. С 9 июля для физлиц отменяется разрешительный порядок проведения валютных операций, которые связаны с движением капитала (покупка недвижимости за границей, взнос в уставной фонд нерезидента, приобретение ценных бумаг, выпущенных нерезидентом). Для юрлиц отменяется разрешительный порядок открытия счетов за пределами Беларуси, а также необходимость регистрации валютных операций, которые связаны с движением капитала, в банке.

В действие при этом вводится система валютного мониторинга Национального банка, частью которой является регистрация валютных договоров на сайте.

Резиденты Беларуси на нем должны будут регистрировать валютные договоры, которые были заключены с нерезидентами. Регистрации подлежат валютные договоры, сумма денежных обязательств на дату заключения которых не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2000 базовых величин для физлиц и 4000 базовых величин для юрлиц и ИП. Перечень валютных операций, при проведении которых валютный договор подлежит регистрации, был определен постановлением Правления Нацбанка от 12 февраля 2021 года №37.

- До вступления в силу обновленного закона пользователи сайта смогут создать личный кабинет, а также провести регистрацию в тестовом режиме. При этом все введенные данные по договорам с 9 июля будут удалены, а личные кабинеты с соответствующими настройками сохранятся, - написано в сообщении Нацбанка.

Для работы с веб-порталом потребуются:

Microsoft Windows 8/8.1/10 Pro/Enterprise;

Internet Explorer 11;

Комплект абонента Avest.

Пользователям будет необходимо настроить браузер, а также зарегистрировать учетную запись в Межбанковской системе идентификации.

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