«Набросил петлю, бил палкой». Мужчину, который убил соседского хаски в Могилевском районе, оштрафовали

Суд оштрафовал мужчину, который убил соседскую собаку. Фото носит иллюстративный характер. Фото: wallpapershome.ru

Суд вынес приговор мужчине, который в августе 2020 года убил соседскую собаку породы хаски. Действия мужчины квалифицированы как жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских побуждений.

53-летний житель деревни Браково набросил петлю на шею соседского хаски, привязал собаку к забору и натянул веревку так, чтобы пес не касался передними лапами земли. После этого мужчина начал бить животное палкой по голове. Нанес не менее двух ударов. Собака погибла.

-На основании ч.1 ст.339-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь суд Могилевского района назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин (1160 рублей), - сообщили в службе информации Могилевской прокуратуры.

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