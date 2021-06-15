Помните мальчика, который плевал на воинские захоронения в Витебске? Наказали педагогов

Родителей мальчика, который плевал на воинские могилы, решили не наказывать. А учителей наказали. Фото: кадр из видео.

Весной одиннадцатилетний витебский школьник взбудоражил интернет. Мальчик выложил в Тик-Ток видео, на котором он идет мимо воинских захоронений в Витебске и демонстративно плюет на могилы. Ролик вызвал шквал возмущенных комментариев, мальчик попытался неуклюже извиниться перед подписчиками, а в Тик-Токе его забанили.

Правоохранительные органы начали проверку, а витебские десантники решили перевоспитать школьника своими силами и для начала устроили ему и его одноклассникам экскурсию по музею воинской славы в бригаде.

Стало известно, чем закончилась проверка, которую проводили по этому факту прокуратура и милиция.

Возбуждать уголовное дело в отношении школьника и его друга, который снимал видео, не стали – мальчики еще не достигли возраста, с которого за надругательство над памятниками защитникам Отечества или за хулиганство наступает уголовная ответственность. С ними начали индивидуальную профилактическую работу. В отношении родителей школьника, который плевал на могилы, составили протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, но к ответственности их привлекать не стали – родители мальчика признали, что уделяли воспитанию сына недостаточно внимания и выразили сожаление о том, что случилось.

А вот педагогов школ, в которых учатся мальчики, привлекли к дисциплинарной ответственности за упущения и недостатки в работе – прокуратура выявила «ряд нарушений, касающихся дополнительной занятости учащихся, проведения с ними индивидуальной профилактической работы, в том числе с детьми, находящимися в социально опасном положении, а также мероприятий по линии предупреждения семейного неблагополучия», говорится в сообщении службы информации прокуратуры Витебской области.