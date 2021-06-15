В МВД России объяснили, почему исключили Светлану Тихановскую из межгосударственного розыска

МВД России исключило Светлану Тихановскую из межгосударственного розыска по инициативе Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская исключена из базы данных межгосударственного розыска по инициативе белорусских правоохранительных органов. Об этом 15 июня сообщили в пресс-центре российского МВД.

Напомним, что в октябре 2020 года Тихановскую объявили в межгосударственный розыск на территории России. Основание для этого – уголовное дело. При этом с 25 мая 2021 года в базе разыскиваемых МВД России лиц информация об экс-кандидате в президенты отсутствует.

«Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственный информационный банк находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства - участника СНГ, являющегося инициатором розыска, – пояснили в пресс-центре российского ведомства, добавив, что по этому вопросу следует обращаться в правоохранительные органы Беларуси, сообщает ТАСС.

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