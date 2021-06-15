Суд по делу Тихановского пройдет в СИЗО и будет закрытым Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Судебное заседание по делу блогера Сергея Тихановского пройдет за закрытыми дверями в гомельском СИЗО.

– Уголовное дело в Гомеле суд начнет рассматривать 24 июня, суд будет проходить в закрытом судебном заседании в СИЗО Гомеля, – рассказала пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова, ее цитирует Telegram-канал sputnikby.

Также будут судить политика Николая Статкевича, автора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора YouTube-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей «Страны для жизни» Дмитрия Попова.

Напомним, что в конце апреля этого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено кроме Тихановского и Статкевича и в отношении других лиц – всего обвиняемых шестеро.

Позже стало известно, что их дело будут рассматривать в Гомельском областном суде.

Добавим, что окончательное обвиненние Сергею Тихановскому было предъявлено в марте этого года. Его обвиняют по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков); ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды); ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

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