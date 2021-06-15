МВД и СК хотят заводить уголовные дела на призывников, которые уехали из Беларуси

Теперь МВД и СК смогут возбуждать уголовные дела в случае отсутствия призывника в стране. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

На выездном расширенном заседании Президиума верхней палаты парламента обсуждалась тема воспитания призывников и условия прохождения военной службы.

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Юрий Назаренко высказался по поводу борьбы с уклонением от исполнения воинского долга, сообщает БЕЛТА.

– В 2021 году от военных комиссаров в органы внутренних дел поступило порядка 5 тысяч обращений по уклонению и 3 тысяч – о приводе призывников по административному делу, – сообщил на заседании Назаренко.

По его словам, МВД и Следственным комитетом проработано предложение о возможности возбуждать уголовное деле в случае отсутствия призывника в стране.

Представитель ведомства заявил, что, согласно уголовно-процессуальному кодексу, есть возможность получать содействие органов в других странах в помощи по поиску уклонистов.

Назаренко также отметил, что уголовное дело не будет иметь продолжения, если молодой человек предъявит объективную причину для отсрочки.