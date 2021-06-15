Лукашенко освободил Шеймана от должности управляющего делами президента Беларуси. Фото: БЕЛТА

Виктор Шейман 15 июня официально освобожден от должности управляющего делами президента Беларуси. Такой указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в его пресс-службе.

«Виктор Шейман освобожден в соответствии со статьей 84 Конституции Беларуси в связи с выходом в отставку (подпункт 1.8 пункта 1 статьи 40 Закона "О государственной службе в Республике Беларусь")», – поясняется в сообщении.

Напомним, что Шейман подал в отставку 11 июня. Лукашенко во время рабочей встречи принял его отставку.

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Виктор Шейман сменил много должностей, но на протяжении 26 лет оставался рядом с Лукашенко (подробности).