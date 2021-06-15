Жара и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 16 июня

Жара до +28°С ожидается в Беларуси 16 июня. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Жара до +28°С ожидается в Беларуси 16 июня. Об этом сообщили в Белгидромете.

Также в среду будет переменная облачность, в основном обойдется без осадков. Однако днем местами по юго-востоку республики пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет слабый туман. Ветер ожидается северный 3-8 м/с.

Столбики термометров ночью покажут от +8°С до +14°С, местами будет +15°С … +16°С. Днем воздух прогреется до +22°С… +28°С.

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