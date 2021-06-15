В Минздраве прокомментировали информацию об отравлении в больнице и РНПЦ в Минске. Фото: pixabay

Экстренных сообщений об отравлениях в 11-й городской клинической больнице и РНПЦ «Кардиология», не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Официально: сообщаем, что по состоянию на 9.00 15 июня (по данным централизованной диспетчерской Городского центра дезинфекции и стерилизации), экстренные извещения о случаях заболевания острыми кишечными инфекциями в 11-й городской клинической больнице и РНПЦ «Кардиология» не поступали», – сказано в сообщении Минздрава.

Там добавили, что информацию об отравлениях опубликовали некоторые СМИ, в связи с этим специалисты санитарной службы Минска проверяют указанные организации здравоохранения, в частности, соблюдение там санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе с отбором проб для лабораторного исследования.

Читайте также:

Власти Минска: после отравления в школе №66 госпитализированы 6 детей, обращались к врачам - 8

В Минском горисполкоме уточнили ситуацию с отравлением школьников начальных классов в одной из столичных школ (подробности).