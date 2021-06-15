Привиться от коронавируса в Минске теперь можно без предварительной записи

Теперь сделать прививку от коронавируса можно в порядке живой очереди. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Центры вакцинирования на базе одиннадцати минских больниц (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, а также в больнице скорой медицинской помощи и МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии) начали работу 14 июня, пишет sb.by.

Прививку может сделать любой желающий – гражданство и регистрация значения не имеют. Достаточно при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Единственное условие: за второй дозой препарата «Спутник V» необходимо будет прийти в тот же пункт, где делали первую прививку.

Алгоритм приема пациентов в больничных пунктах стандартный: медицинский осмотр (измерение температуры тела, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, осмотр зева), заполнение бланка письменного согласия на проведение вакцинации против COVID-19, получение разрешения на прививку.

С информацией о времени работы прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте больниц.

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