Глава Ryanair рассказал, когда появится доклад ICAO по инциденту с самолетом в Минске

Инцидент с посадкой самолета в Минске в настоящее время расследуется ICAO. Фото: pixabay

Результаты расследования инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, которое проводили специалисты Международной организацией гражданской авиации (ICAO), опубликуют в ближайшие две недели. Такое заявление 15 июня сделал исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири в ходе своего выступления в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.

– Инцидент с посадкой самолета в Минске в настоящее время расследуется ICAO. Мы отправили наш итоговый доклад по произошедшему польским авиационным властям. Они вместе с литовскими и ирландскими авиационными властями направят данные доклада в ICAO. В настоящий момент я не хотел бы высказывать предположения, к какому выводу придет ICAO. Их выводы будут обнародованы в ближайшие две недели, – заявил О'Лири, его цитирует ТАСС.

Он также считает, что пилот самолета Ryanair «не мог поступить иначе» после получения сигнала от белорусских властей об угрозе взрыва.

– На пилота оказывали серьезное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске. После того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил, какой уровень угрозы [взрыва]. Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном [максимальном] уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе, – уточнил О'Лири.

Накануне белорусский МИД провел брифинг по ситуации с самолетом Ryanair. Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб тогда заявил, что никакого перехвата самолета Ryanair не было.

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