Литва заявила, что Беларусь использует нелегальных мигрантов как «оружие для гибридной атаки на Европу» Фото: Оксана БРОВАЧ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака как оружие для «гибридной атаки на Европу». Об этом он заявил 15 июня изданию Financial Times.

По его словам, республика отправляет сирийцев и иракцев, прилетающих из Багдада или Стамбула, через границу с Литвой.

В этом году Литва задержала почти в два раза больше мигрантов, которые пересекли границу с Беларусью, чем за три предыдущих года. Литовский министр объясняет это тем, что в Литве в настоящее время находятся «лидеры оппозиции» из Беларуси.

Глава литовского МИДа утверждает, что белорусские власти на протяжении длительного времени используют своего национального туроператора «Центркурорт» для доставки мигрантов из Сирии и Ирака на свою территорию, затем переправляют их к литовской границе. Габриэлюс назвал эту схему «гибридной атакой на Европу».

Издание обратилось в МИД Беларуси, а также в «Центркурорт» с просьбой дать комментарий, однако там отказали.

Отметим, что ранее (в конце мая) Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair.

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