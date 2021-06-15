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Политика15 июня 2021 15:04

Литва заявила, что Беларусь использует нелегальных мигрантов как «оружие для гибридной атаки на Европу»

Ранее Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Литва заявила, что Беларусь использует нелегальных мигрантов как «оружие для гибридной атаки на Европу»

Литва заявила, что Беларусь использует нелегальных мигрантов как «оружие для гибридной атаки на Европу»

Фото: Оксана БРОВАЧ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Сирии и Ирака как оружие для «гибридной атаки на Европу». Об этом он заявил 15 июня изданию Financial Times.

По его словам, республика отправляет сирийцев и иракцев, прилетающих из Багдада или Стамбула, через границу с Литвой.

В этом году Литва задержала почти в два раза больше мигрантов, которые пересекли границу с Беларусью, чем за три предыдущих года. Литовский министр объясняет это тем, что в Литве в настоящее время находятся «лидеры оппозиции» из Беларуси.

Глава литовского МИДа утверждает, что белорусские власти на протяжении длительного времени используют своего национального туроператора «Центркурорт» для доставки мигрантов из Сирии и Ирака на свою территорию, затем переправляют их к литовской границе. Габриэлюс назвал эту схему «гибридной атакой на Европу».

Издание обратилось в МИД Беларуси, а также в «Центркурорт» с просьбой дать комментарий, однако там отказали.

Отметим, что ранее (в конце мая) Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair.

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