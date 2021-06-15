Стало известно, кто заменил задержанного Протасевича на посту главного редактора Telegram-канала, который он вел

Ян Рудик. Фото: скриншот видео

Исполняющим обязанности главного редактора Telegram-канала, который в Беларуси признан экстремистским и который до своего задержания возглавлял блогер Роман Протасевич, стал Ян Рудик. Этой новостью он поделился в своем видеообращении 15 июня.

У ресурса в настоящее время чуть более 260 тысяч подписчиков.

Напомним, что прежние главные редакторы – Игорь Лосик и Роман Протасевич – находятся под стражей.

Как рассказал о себе Рудик, ему 27 лет, он из Минска. Известно, что образование он получил в Минском инновационном университете, где учился на психолога. Однако по этой специальности никогда не работал, поскольку, по его словам, поступал ради диплома. Некоторое время работал на ОНТ на технической должности в программе «Наше утро».

С 2019 года живет в Польше. Рудик работал в новостях «Белсата», а с 2020 – редактором одного из самых крупных Telegram-каналов, который признан в Беларуси экстремистским.

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