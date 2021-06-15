Ожидаемый объем поражения легких у пациентов с коронавирусом можно узнать по температуре тела: новый метод разработали белорусские ученые

Ожидаемый объем поражения легких у пациентов с коронавирусом можно узнать по температуре тела. Фото: pixabay

Метод определения объема поражения легких у пациентов с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2 разработал авторский коллективом Гомельского государственного медицинского университета. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В исследовании принимали участие сотрудники кафедры фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП (Гопоняко С.В., Буйневич И.В., Рузанов Д.Ю., Левченко К.В., Майсеенко В.И.) под руководством ректора университета Стомы И.О.» – говорится в сообщении Минздрава.

Метод позволяет на основе клинических данных (высота и длительность гипертермии у пациентов) рассчитать предполагаемый объем поражения легких.

«Применение метода поможет объективно оценивать состояние пациентов с инфекцией COVID-19, определять необходимость госпитализации или возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, комплексно оценивать динамику и прогноз течения заболевания», – уточнили в Минздраве.

Калькулятор для расчета ожидаемого объема поражения легких у пациентов с COVID-19 доступен на сайте Гомельского государственного медицинского университета.

Можно рассчитать ожидаемый объем поражения, зная данные КТ, а если оно не проводилось, достаточно указать, сколько дней у пациента была повышенная температура тела.

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