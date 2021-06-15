Лукашенко назначил руководителя Оршанского мясоконсервного комбината

Лукашенко во время посещения мясоконсервного комбината. Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко принял решение о назначении руководителем Оршанского мясоконсервного комбината Максима Бакурова, который ранее выполнял обязанности исполняющего обязанности генерального директора ОМКК, пишет БЕЛТА.

Во время посещения предприятия речь зашла о том, кто виноват в невыполнении сроков строительства нового цеха комбината и по убою и переработке свиней и крупного рогатого скота.

Президент заметил, что у Оршанского мясоконсервного комбината нет руководителя и поинтересовался, что генеральным директором исполняющего его обязанности Максима Бакурова, который до этого девять месяцев находился в должности и.о. генерального директора предприятия.

– Но это только потому, что не совсем ты виноват в провале этой стройки, – пояснил свое решение Лукашенко.

Новый руководитель тут же получил первое поручение от президента:

– Займись ценами не только на строительство (тут государственное предприятие строит, но тем не менее), особенно по частным и прочим структурам. Смотри каждую спецификацию. Бери любых специалистов, считай цены.

Ни одному городу в Беларуси не уделяется столько внимания, как Орше, заявил Лукашенко во время посещения Оршанского мясоконсервного комбината.