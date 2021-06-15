Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июня 2021 года: резкое снижение новых случаев за сутки, восемь смертей

На 15 июня, за сутки в республике выявили 501 новый случай заражения COVID-19 Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Минздрав Беларуси опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Так, на 15 июня, за сутки в республике выявили 501 новый случай заражения COVID-19, выписали из больниц 375 пациентов.

Умерли за прошедшие 24 часа восемь человек с коронавирусом. За все время в Беларуси скончались 2 тысячи 995 пациентов с COVID-19.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 406 тысяч 861 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 399 тысяч 549 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – добавили в Минздраве.

Также за минувшие сутки выполнено 10 тысяч 414 тестов. Всего в Беларуси провели уже 6 миллионов 555 тысяч 214 тестов.

Кроме того, в Минздраве рассказали о ходе вакцинации в республике. Более 720 тысяч человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них свыше 401 тысячи – прошли полный курс вакцинации.

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