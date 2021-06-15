Светлана Алексиевич удостоена одной из высших наград Германии

В 2015 году Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе Фото: Сергей ГАПОН

Светлана Алексиевич получила награду из рук президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера, пишет DW.

Торжественная церемония прошла во вторник, 15 июня, в Берлине, во дворце Бельвю - официальной резиденции главы государства.

- Ваше творчество, подаренное нам большое повествование вашего времени - это ваше уникальное творение, но оно немыслимо без той страны, в которой вы выросли, без Советского Союза, который вы объездили вдоль и поперек, немыслимо без живших там людей, которых вы слушали, без их опыта, без их историй, - заявил Штайнмайер, обращаясь к писательнице.

Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» был учрежден в ФРГ в начале 1950-х. Одну из высших наград Германии вручает федеральный президент.

В 2014 году Светлана Алексиевич получила Офицерский крест ордена Искусств и литературы - ведомственную награду Франции, а годом позднее стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.

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