В МАРТ объяснили рост цен на продукты в Беларуси и рассказали, что подорожало больше всего

За месяц наибольший прирост цен отмечается на картофель – 11,5 процента. Фото: pixabay

Прирост потребительских цен в годовом выражении в Беларуси в мае составил 9,4 процента (8,6 процента месяцем ранее), в то время как социально значимые товары подорожали на 8,4 процента в годовом выражении (7,1 процента месяцем ранее). Такую статистику 15 июня опубликовало Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Там объяснили повышение стоимости продуктов в республике продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие.

«Так, например, по данным ФАО, прирост мировых цен на мясо составил 8,3 процента, молоко – 25,9 процента, зерновые культуры – 34,5 процента, масло растительное – в 2,2 раза, сахар – в 1,5 раза», – уточнили в МАРТ.

Там добавили, что влияние на этот показатель оказывают также принятые решения в области постоянно регулируемых цен (тарифов).

«За прошедшие 12 месяцев наибольший прирост цен сохраняется на товары критического импорта: масло растительное подорожало на 56,5 процента (49,8 процента в апреле) и, как следствие, майонез – на 28,8 процента (21,9 процента в апреле). Продолжается рост цен на медикаменты – 22,1 процента в годовом выражении (на фоне отмены льготной ставки НДС в начале года) и мясо и мясопродукты – 9,1 процента (из-за удорожания сырья, используемого при производстве)», – рассказали подробности в МАРТ.

При этом в годовом выражении эксперты министерства заметили замедление прироста цен на обувь – до 4,9 процента (5,7 процента в апреле) и моющие синтетические средства – до 8,7 процента (9,2 процента в апреле).

Там также рассказали, какие продукты больше всего подорожали за прошедший месяц.

«За месяц наибольший прирост цен отмечается на картофель – 11,5 процента (поступление в продажу картофеля нового урожая), фрукты – 5,3 процента (во многом за счет удорожания плодов цитрусовых на 4,9 процента ввиду снижения их урожая в стране-производителе на фоне неблагоприятных погодных условий), а также мясо и мясопродукты – 1,5 процента, в том числе на свинину (кроме бескостного мяса) – на 2,7 процента, свинину бескостную – на 4,3 процента обувь (на 2,3 процента)», – отметили в министерстве.

Тем временем, по данным МАРТ, снизились цены на синтетические моющие средства (на 0,3 процента), телевизоры (на 0,8 процента), а также туристические услуги (на 6,5 процента) – «на фоне укрепления белорусского рубля к корзине валют». Также подешевели за прошедший месяц яйца куриные (на 0,6 процента) и овощи (на 7,2 процента), в том числе помидоры – на 10,9 процента, огурцы – на 38,1 процента – под влиянием сезонного характера изменения цен.