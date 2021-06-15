Увидел птицу на дороге - занеси на карту. АПБ призывает подключиться к акции

Козодои часто погибают от машин на трассах в лесах и около них Фото: Shutterstock

Общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» запустила интерактивную карту, на которой просит отмечать точки, где встречаются дикие птицы.

- На дорогах каждый год гибнет много лесных и полевых птиц. Столкновение с птицей может навредить не только ей самой: она может отвлечь водителя и тем самым спровоцировать аварию, - рассказали «КП» в организации. Чтобы помочь выявить самые проблемные участки дорог, в АПБ создали интерактивную карту, доступную по адресу: ptushki.org/roads.

На карту просят наносить места за городом, где на дорогах попадались сбитые машинами птицы. А отдельно просят отмечать на карте наблюдения козодоев (лелякоў) - как сбитых, так и живых. Удостовериться, козодой перед вами или нет, можно с помощью определителя для Android’а Ptushki. Либо можно сбросить фото птицы в Телеграм-чат «Ціў-ціў» - опытные бёрдвотчеры помогут определить вид.

- Птицы на дороге особенно опасны для мотоциклистов, - объясняют в организации. - Многие инциденты с птицами происходят возле колоний грачей, когда молодые птицы покидают гнезда.

Специалисты призывают водителей снижать скорость у известных придорожных колоний грачей - возле Минска их много. Это особенно актуально в июне. А с начала июля авто часто сталкиваются со слетками белых аистов.

- Будьте осторожны и ночью: не гоните во всю мощь по дорогам в сосновых лесах или рядом с ними. Летом здесь можно подбить сов или козодоев, которые почему-то любят сидеть на асфальте, - продолжили в АПБ.

Кстати, о козодое - его выбрали символом 2021 года в Беларуси, и в рамках кампании «Птушка года» АПБ проводит акцию по его сохранению. Именно козодои часто погибают от машин на трассах в лесах и около них, когда они садятся отдохнуть на теплый асфальт.

В других странах есть специальные дорожные знаки, которые предупреждают водителей о вероятности столкновения с птицами Фото: Архив "КП"

Данные, которые удастся собрать с помощью карты, позволят понять масштабы проблемы и предложить ее решение. В организации добавили, что результатом акции с интерактивной картой может стать предложение в адрес Госавтоинспекции установить в соответствующих местах знаки для ограничения скоростного режима или просто предупреждения, чтобы водитель сам мог сбросить скорость. В других странах есть специальные дорожные знаки, которые предупреждают водителей о вероятности столкновения с птицами.

Кстати, не раз бывали случаи, когда движение приходилось останавливать из-за того, что утиные семьи переходили дорогу >

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