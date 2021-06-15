Брестчанин поджег свою квартиру после того, как жена подала на развод

Квартира серьезно пострадала. Фото: СК

После скандала с женой не выдержала психика у 31-летнего жителя Бреста: он поджег собственную квартиру. Сыграл свою роль алкоголь - мужчина в этот момент был пьян. Причем, утром - когда и произошла драма.

Глава семьи облил свою двухкомнатную квартиру принесенным с собой бензином и поджег. Сообщение о пожаре поступило спасателям - они прибыли и ликвидировали огонь. К делу подключились следователи, сейчас они допрашивают свидетелей.

- В результате преступных действий огнем уничтожены и повреждены внутренняя отделка стен, потолка и пола, двери, электропроводка и электрооборудование, находившееся в квартире, - рассказали в Следственном комитете Беларуси.

К счастью, пострадавших нет. В СК добавили, что за несколько дней до произошедшего мужчина повздорил с женой из-за того, что она подала на развод. А брестчанина будут судить по уголовной статье - за умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Мужчина задержан.