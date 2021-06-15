Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев прокомментировал брифинг с Протасевичем. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Понятно, что человек находится в заложниках и будет говорить все что угодно, чтобы себя спасти. Если Западу и нужны еще дополнительные эмоциональные аргументы, чтобы принимать решения, которых белорусская власть явно не хочет, то сама белорусская власть дает эти аргумент, — так прокомментировал пресс-конференцию, на которую привезли Романа Протасевича, Андрей Дмитриев. Более того, этим аргументом она показывает, «насколько там неадекватно сегодня видят себя, воспринимают себя и думают, как они выглядят в глазах других людей. И эта неадекватность не может быть не замечена», — написал Андрей Дмитриев.

Напомним, Андрей Дмитриев в 2020 году был кандидатом в президенты Беларуси. Согласно официальным итогам он набрал 1,21% голосов

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