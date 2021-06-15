Свежее заявление: ЕС и США решили привлечь власти Беларуси к ответственности за посадку самолета Ryanair и за нарушение прав человека

ЕС и США решили привлечь власти Беларуси к ответственности за посадку самолета Ryanair и за нарушение прав человека.

— Мы поддерживаем народ Беларуси и его требования в отношении прав человека и демократии, — отмечается в итоговом заявлении саммита ЕС — США, - сказано в итоговом заявлении Саммита ЕС и США от 15 июня.

Участники Саммита преисполнены решимости привлечь белорусские власти к ответственности за нарушения прав человека и основных свобод, а также за угрозу безопасности полетов. Посадка пассажирского самолета ЕС и последующий арест журналиста в рамках ситуации с оппозицией и свободой прессы в стране названы беспрецедентными и неприемлемыми.

Напомним, все началось с инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.

После этого Беларусь попала в авиационную изоляцию. По состоянию на 28 мая отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом, Таллинном, Ларнакой, Будапештом, Белградом и Кишиневом.