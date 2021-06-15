«Смогут останавливать автобусы между остановками»: с 16 июня начинается охота за «зайцами» в общественном транспорте

В Минске усилят контроль оплаты проезда, минчан и гостей города просят вовремя оплачивать проезд. Фото: Сергей ГАПОН

В Минске с 16 июня усилят контроль оплаты проезда, минчан и гостей города просят вовремя оплачивать проезд, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГП «Минсктранс».

Также на предприятии напоминают, что контролеры имеют право проверять автобусы на оборудованных остановочных пунктах посреди маршрута.

ГП «Минсктранс» призывает горожан ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта.

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