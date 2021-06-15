Цены стабильны, но препараты из некоторых аптек исчезли - ФПБ о мониторинге стоимости лекарств

Снимок носит иллюстративный характер Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг цен на медпрепараты, список которых определен правительством, - во всех регионах республики они остаются относительно стабильными. Однако обеспокоенность у профсоюзов вызывает факт их отсутствия на некоторых аптечных прилавках, говорится в информации ФПБ.

- На момент мониторинга из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел, - рассказала заместитель главы федерации Елена Манкевич.

Речь идет об антитромботическом средстве, лекарстве от ринита, таблетках для гипертоников, обезболивающем средстве. Перечисленные препараты - отечественного производства.

В аптеках объясняли, что где-то они были раскуплены, а где-то - не поставлялись. При этом в достаточном количестве были аналоги таких лекарственных средств.

- Для нас это дежавю: с похожей ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты, - продолжила представитель ФПБ. - Тогда наиболее «предприимчивые» производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость.

Манкевич отметила, что обеспокоенность по этому поводу высказали на встрече с главой Минздрава - ожидается, что представители ведомства проверят эти сведения.