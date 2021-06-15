Генпрокуратура: возбуждено уголовное дело о надругательстве над госфлагом. Вероятно, речь идет об оперной певице Маргарите Левчук. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет по обнаружению деструктивной информации Генеральная прокуратура установила сведения, которые указывали на признаки преступления – надругательства над Государственным флагом Республики Беларусь, - сообщили 15 июня в Управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси. По данному факту Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Согласно его материалам Л., 1990 года рождения, действуя в группе лиц, не позднее 15 июня 2021 года с использованием компьютерной техники изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики: Л. и неустановленное лицо бросили флаг на землю, а затем поместили его в контейнер для мусора. Впоследствии данная видеозапись была размещена в сети Интернет на видео-хостинге YouTube. Доступ к ней мог получить любой гражданин без ограничений и препятствий.

Вероятно, речь идет о белорусской оперной певице Маргарите Левчук. Это в своем фейсбуке подтвердила Маргарита.

По данным Генпрокуратуры, противоправные действия квалифицированы по статье 370 УК РБ. Санкция этой статьи предусматривает общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до одного года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Оперная певица Маргарита Левчук записала свой ответ СТВ, на котором вышел клип со словами «Накажи их, Боже, накажи». В кадре певица появилась вместе с гитаристом Андреем Пауком

Оперная певица Маргарита Левчук стала ведущей нового сезона «Талент краiны». Четвертый сезон проекта стартует уже в эту субботу, 16 ноября. «Комсомолка» побывала на записи одного из отборочных концертов

«Я сама уволилась из Большого театра»: оперная певица Левчук ответила на заявление Тихановской. Девушка высказала свое сожаление о неверной информации, но назвала выступление кандидата в президенты крутым и правдивым

Солистка Белорусской оперы Маргарита Левчук: Ради «Большой оперы» отказалась петь премьеру «Травиаты». Болеть за белоруску в финале телепроекта канала «Культура» можно уже в эту субботу

«Смогут останавливать автобусы между остановками»: с 16 июня начинается охота за «зайцами» в общественном транспорте. В Минске усилят контроль оплаты проезда, минчан и гостей города просят вовремя оплачивать проезд

Свежее заявление: ЕС и США решили привлечь власти Беларуси к ответственности за посадку самолета Ryanair и за нарушение прав человека. Об этом говорится в итоговом заявлении Саммита ЕС и США

Экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев прокомментировал брифинг с Протасевичем. «Человек находится в заложниках и будет говорить все что угодно», - завил Дмитриев

Брестчанин поджег свою квартиру после того, как жена подала на развод. Мужчину будут судить, а квартира серьезно пострадала