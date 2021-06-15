В Беларуси ввели изменения в ж/д перевозках: узнали, как купить билет на нижнее место

В плацкарте и купе нижнее место считается самым удобным Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси с 16 июня изменяются некоторые правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Такое постановление приняли в правительстве. Что меняется? Есть несколько новшеств, которые могут коснуться многих.

Например, при покупке льготных билетов, в них будут прописывать фамилию пассажира и номер удостоверения. Также в постановлении говорится о том, что при оформлении билетов в плацкартные и купейные вагоны инвалидам, ветеранам, пенсионерам по возрасту, пассажирам с детьми в возрасте до 10 лет «предоставляются, как правило, нижние места».

Но значит ли это, что другие категории пассажиров тоже могут рассчитывать на нижние места? Мы спросили об этом у оператора справочной службы БелЖД, и ответ был таким:

- Рекомендуем рассмотреть оформление электронных проездных документов на сайте pass.rw.by (в мобильном приложении «БЧ Мой поезд») - пользователь может выбрать необходимое место на схеме вагона.

Напомним, поезда из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург возобновляют свою работу. Посмотрели, почем билеты.