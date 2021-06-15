В Ушачах установили памятники Бородулину и Быкову - белорусы собрали на них 11 тысяч долларов

В Ушачах установили памятники Бородулину и Быкову. Фото: Глеб Лободенко

В Ушачах Витебской области 15 июня установили памятники народному поэту и народному писателю Беларуси - Василю Быкову и Рыгору Бородулину. Ушачский район - малая родина обоих знаменитых литераторов. Похоже, что это первые в Беларуси памятники Быкову и Бородулину, не считая надгробных.

Бюсты появились на народные деньги - сотни поклонников белорусских классиков пожертвовали в целом более 11 тысяч долларов, сообщил в своем Фейсбуке общественный активист Глеб Лободенко.

Он добавил, что понадобилось два года, чтобы осуществить задуманное. Активист отметил, что официальное открытие бюстов состоится 18 июня. Авторы памятников - скульпторы Игорь Засимович и Алексей Сорокин, архитектор Виктор Карако.

- Постаменты с колоссальной скидкой изготовила заславская мастерская «Гранитный мир», добавил Лободенко.

Напомним, ранее благодаря ему установили памятник Тадеушу Костюшке на его родине в Меречевщине.