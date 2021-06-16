В Брюсселе 16 июня послы 27 стран Евросоюза согласуют четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Фото: pixabay.com

В Брюсселе в среду, 16 июня, послы 27 стран Европейского союза согласуют четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на программу работы институт ЕС на 16 июня.

- Решение по ограничительным мерам по причине ситуации в Беларуси, - написано в документе.

Ранее сообщалось о том, что в санкционный список могут попасть около 80 физических лиц и семь юрлиц.

Для того, чтобы новый пакет санкций вступил в силу, он должен быть формально утвержден Советов Евросоюза на министерском уровне. Ожидается, что это произойдет уже 21 июня на встрече глав МИД в Брюсселе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Евросоюз готовит санкции в отношении «Белавиа» и десятка высокопоставленных авиационных чиновников.

Прежде чем вводить секторальные экономические санкции, ЕС введет меньший санкционный список в отношении физлиц и двух юридических лиц. (подробности)

Отключить от SWIFT, не допустить на Олимпиаду. Европарламент принял резолюцию по Беларуси.

Евродепутаты предложили лишить права Белтелерадиокомпанию на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и бесплатно передать его телеканалу «Белсат». (подробности)

Свежее заявление: ЕС и США решили привлечь власти Беларуси к ответственности за посадку самолета Ryanair и за нарушение прав человека.

Об этом говорится в итоговом заявлении Саммита ЕС и США. (подробности)