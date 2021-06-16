В Генпрокуратуре Литвы рассказали о расследовании инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Фото: Reuters

В Генеральной прокуратуре Литвы рассказали о расследовании инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске, который летел из Афин в Вильнюс. Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене отметила, что подозреваемые по делу пока не установлены. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Следствие ведется довольно интенсивно, но подозреваемых в его рамках на данный момент нет, - сообщила Грунскене.

Для проведения следствия была создана объединенная рабочая группа с польскими коллегами, так как именно в этой стране был зарегистрирован самолет, который совершил экстренную посадку в Минске.

- Еще в некоторые страны были направлены европейские следственные ордера. Также мы сотрудничаем с авиакомпанией Ryanair. Хотелось бы большей готовности авиакомпании идти на встречу, - заявила генпрокурор Литвы.

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