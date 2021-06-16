Видеофакт. Вот как в России давят бульдозерами тонны яблок, ввезенных из Беларуси

Яблоки, которые привезли в Россию из Беларуси без фитосанитарного сертификата, раздавили бульдозерами. Фото: кадр из видео.

В Себеже (Псковская область) на полигоне бытовых отходов раздавили бульдозерами около 13 тонн яблок, которые ввезли в Россию из Беларуси, пишет Агроньюс. Процесс контролировали сотрудники местного отделения Россельхознадзора.

Фура, груженая яблоками, ехала по обходной дороге в Невельском районе. Там ее и остановили российские пограничники. Оказалось, что на ввозимые в Россию из Беларуси яблоки не было сопроводительных документов. Не смог водитель предъявить и фитосанитарный сертификат, который подтвердил бы безопасность и качество продукции.

Яблоки уничтожили, по факту начато административное производство.

Как мы помогали россиянам «уничтожать» санкционные фрукты. Корреспонденты «Комсомолки» отправились на российско-белорусскую границу и посмотрели, как соседи борются с запрещенной продукцией

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