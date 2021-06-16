Заболеете через 4-5 дней. Медики сообщили о сокращении инкубационного периода COVID-19

Симптомы коронавирусной инфекции могут проявиться уже через 4-5 дней после того, как вирус попал в организм. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Инкубационный период коронавируса стал короче. Теперь симптомы болезни начинают проявляться спустя четыре-пять дней после инфицирования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой главного врача одной из московских больниц Дениса Проценко.

При этом Денис Проценко не считает, что клиническая картина заболевания ковидом заметно изменилась. Медик отметил, что, судя по статистике за полтора года пандемии, иммунитет к ковиду после перенесенной болезни сохраняется около девяти месяцев. По истечении этого срока главврач советует вакцинироваться.

Ранее сообщалось о том, что основные симптомы COVID-19 поменялись – теперь стоит провериться на наличие коронавируса при боли в горле, насморке, головных болях.

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