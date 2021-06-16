В лобовом столкновении под Новогрудком погибли мать и ее 15-летний сын. Фото: телеграм-канал СК

В лобовом столкновении под Новогрудком погибли мать и ее 15-летний сын. Подробности случившегося опубликовали в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что во вторник, 15 июня, 36-летний водитель автомобиля Nissan Primera вблизи Новогрудка выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с легковым автомобилем Nissan Almera, в котором находилась семья из трех человек, - прокомментировали в ведомстве.

В лобовом столкновении под Новогрудком погибли мать и ее 15-летний сын. Фото: телеграм-канал СК

В результате случившегося 15-летний подросток скончался на месте, а его 42-летняя мать – в больнице.

- Водители автомобилей находятся в тяжелом состоянии в реанимации, - добавили в Следственном комитете.

В лобовом столкновении под Новогрудком погибли мать и ее 15-летний сын. Фото: телеграм-канал СК

Следователи осмотрели место произошедшего. Для установления всех обстоятельств совершения ДТП было назначено проведение судебных экспертиз, производство которых поручено специалиста УГКСЭ по Гродненской области.

- В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 314 УК – Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, - отметили в ведомстве.

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