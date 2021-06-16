Из Беларуси до конца лета запретили вывозить гречку

До конца лета в Беларуси нулевая квота на экспорт гречки. Фото: food-fresh.ru.

Ограничен вывоз гречихи за пределы ЕАЭС. Меры будут действовать до 31 августа 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя торгового блока Евразийской экономической комиссии Алексея Ашихмина.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении гречихи», - сказал Алексей Ашихмин.

Из Беларуси и еще трех стран – Армении, Кыргызстана и России – гречку вывозить не будут вообще. Казахстан может отправить на экспорт 4,2 тысячи тонн гречихи.

По словам члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, гречиха с точки зрения продовольственной безопасности государств ЕАЭС имеет приоритетное значение.

-Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, предусматривающего возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров, - сказал Слепнев.

Отменить действующие национальные меры по экспорту гречихи в Беларуси и России предполагается не позднее 10 календарных дней с даты вступления в силу решения ЕЭК.

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