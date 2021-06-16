В Беларуси с 16 июня начинается централизованное тестирование Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси в среду, 16 июня, начинается централизованное тестирование. В первый день абитуриенты сдают белорусский язык. Информация об этом была опубликована на сайте РИКЗ.

Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк рассказал БелТА, что белорусский язык планируют сдать 17,9 тысяч абитуриентов.

В пятницу, 18 июня, и в субботу, 19 июня, абитуриенты будут сдавать русский язык. В понедельник, 21 июня, - обществоведение.

Математику абитуриенты будут сдавать 23 и 24 июня, биологию – 26 июня, иностранный язык – 28 июня, химию – 30 июня, физику – 2 июля, историю Беларуси – 4 июля, географию – 6 июля, всемирную историю (новейшее время) – 8 июля.

Централизованное тестирование начнется в 11 часов. Оно будет проводиться на базе 41 учреждения образования.

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