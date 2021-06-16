В парламенте рассмотрят изменения в законы о военном и чрезвычайном положении. Фото: БелТА

В парламенте рассмотрят изменения в законы о военном и чрезвычайном положении. Во вторник, 15 июня, правительство внесло в Палату представителей Национального собрания проект закона «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Об этом сообщили в телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

- Проектом предусматривается внесение изменений в законы «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении», «О военном положении», - написано в сообщении.

Какими будут изменения и когда законопроект рассмотрят, пока не сообщается.

Напомним, что 9 мая президент Александр Лукашенко подписал декрет №2 «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай своей возможной гибели.

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