В Пинске из окна выпал восьмилетний мальчик, спасти его не удалось

Ребенок выпал из окна в Пинске. Спасти не удалось. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Трагедия произошла в одном из жилых домов в Пинске. Из окна квартиры на седьмом этаже выпал мальчик. Ребенок погиб.

Это случилось 15 июня. В 16.22 в милицию позвонила 53-летняя женщина и рассказала, что ее внук выпал из окна, сообщает сайт Пинского горисполкома. Мальчик был дома один. Он выпал из окна, продавив москитную сетку.

Мальчика пытались реанимировать медики, но спасти его не удалось. Сообщается, что ребенка воспитывала бабушка. Ему было восемь лет.

Летом падение детей из окон – на четвертом месте в статистике детского травматизма. В милиции рассказали, как предупредить такие несчастные случаи.

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