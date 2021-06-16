В Минске автомобиль не уступил дорогу мотоциклу – мотоциклист скончался на месте Фото: Сергей ГАПОН

В Минске во вторник, 15 июня, на Логойском тракте автомобиль «Форд» не уступил дорогу мотоциклу. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Подробности случившегося рассказали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- По предварительной информации, автомобиль «Форд» двигался со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского. При повороте налево водитель не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», за рулем которого находился 33-летний мужчина. Мотоциклист двигался навстречу автомобилю, - прокомментировали в ведомстве.

В результате случившегося мотоциклист от полученных травм скончался на месте.

На месте аварии работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска, следователь, представитель управления ГКСЭ по Минску.

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