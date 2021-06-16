В Барановичах пришлось вызывать МЧС, чтобы отвезти в больницу мужчину с лишним весом

Мужчину с лишним весом в Барановичах до машины скорой помощи пришлось доставлять спасателям. Фото: Раиса ЮДИНА

В Барановичах пришлось вызывать спасателей, чтобы помочь медикам доставить в больницу полного мужчину. Историю рассказывает intex-press.

55-летнего пациента с сильными болями в желудке необходимо было спустить с четвертого этажа. В доме, где живет мужчина, нет лифта, и медики «скорой помощи» не смогли сделать это сами. Как пишет издание, мужчину нельзя назвать экстремально полным – он весит 130 килограммов. Но у мужчины проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и сам выйти из квартиры и спуститься по лестнице он не мог. На помощь пришли сотрудники МЧС.

– Ребята приехали за пять минут. Их было пятеро. Они были очень аккуратны, вежливы и тактичны, без лишних слов завернули мужа в настил и вынесли его на улицу, – рассказала изданию супруга пациента. – Радует, что в наше время есть такие достойные люди. Без них я не знаю, как бы мы справились. Наверное, пришлось бы ходить по соседям и просить помощи у всех подряд.

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